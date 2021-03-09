Продюсер раскрыла псевдоним Manizha в начале карьеры

https://static.news.ru/photo/46a13842-80df-11eb-bec6-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Представляющая Россию на Евровидении певица Manizha (Манижа Сангин) начинала карьеру под именем Рукола. Об этом рассказала продюсер Парвона Ахрори.

По её словам, певица начала свою карьеру под столь необычным именем. Однако потом передумала, передаёт РИА Новости.

Свои первые профессиональные шаги в мире музыки певица делала в начале 2000-х в продюсерской студии Максима Фадеева. Уже тогда девушка отличалась амбициозностью и уверенностью, не стесняясь быть для кого-то непонятной, имея свой стиль в имидже, песнях и аранжировке, отметила Ахрори.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz.

Ранее имеющая таджикское происхождение певица объяснила смысл выбранной для конкурса песни «Русская женщина». По её словам, композиция посвящена трансформации самоощущения представительницы слабого пола в течение нескольких столетий. От, собственно, слабой она переходит к сильной и независимой. Российская женщина, отметила артистка, «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной». Это долгая дорога «от фабричных цехов до полётов в космос». Такая женщина «никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», уверена артистка. Певица добавила, что написала песню 8 марта 2020 года, но представить общественности решила её лишь спустя год. На Евровидении артистка намерена продемонстрировать миру щедрость и открытость России, писал NEWS.ru.