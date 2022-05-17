Певец Осин одобрил «чистку» списка участников «Песни года»

Российский классический и эстрадный певец Ян Осин / Фото janosin/vk.com

Музыкальный конкурс «Песня года» в 2022 году пройдёт без тех музыкантов, кто критиковал военную операцию на Украине, и это правильно, заявил классический и эстрадный певец Ян Осин «Царьграду». По его мнению, участие артистов, выступающих против действий России, стало бы несправедливым.

Как можно проводить конкурс «Песня года», в котором участвуют не то что люди не из этой страны. Может, они стали гражданами, получили паспорта. Но они реально были против наших действий, против действий нашей страны, то есть против нашего народа. То есть это совершенно несправедливо было бы, если бы они там присутствовали, — сказал Осин.

Он добавил, что «Песне года» нужны новые исполнители и свежие имена, а в последнее время в конкурсе участвовало всё меньше достойных песен. Осин также назвал нечестной ситуацию, когда исполнители попадали в список лауреатов, возможно, даже не дописав песню.

10 мая член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв поддержал предложение сенатора Сергея Цекова не упоминать в СМИ покинувших РФ артистов. По его словам, сейчас государственные и общественные деятели активно обсуждают вопрос, что делать с теми деятелями культуры, которые сделали выбор не в пользу родины, и какие меры принять.