Объявлена дата выхода неизданного ранее альбома Дэвида Боуи

Альбом Дэвида Боуи Toy выйдет 26 ноября. Его релиз должен был состояться ещё в начале 2000-х годов. Сегодня в стриминговых сервисах появилась одна песня из этого альбома. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте музыканта.

Вне зависимости от того, где вы находитесь на планете, сейчас 29 сентября, вы можете прослушать радиоверсию песни «You've Got A Habit Of Leaving» из предстоящего альбома Toy через свой любимый стриминговый сервис, — говорится в сообщении.

Кроме новых песен в альбом войдут перезаписанные версии малоизвестных ранних треков британского музыканта, сообщает «Коммерсант». Выпуск альбома в 2001 году сорвался из-за конфликта со звукозаписывающей студией.

Depending where you are on the planet, if itâs 29th September you might be streaming the radio edit of You've Got A Habit Of Leaving from the forthcoming Toy album, via your favourite streaming service. More details regarding that and the rest of the Era Five box, later today. pic.twitter.com/0eD2Q0GaUo — David Bowie Official (@DavidBowieReal) September 29, 2021

По данным ТАСС, он будет выпущен в рамках бокс-сета номер 5, который охватывает период творчества музыканта с 1992 по 2001 год. Как ожидается, диск будет тройным. На одном будет 12 композиций, на втором — 13 альтернативных версий и еще 13 «акустических и отчасти слегка неакустических» версий на третьем.

Напомним, Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года от рака печени, вскоре после своего 69-летия. После этого продажи выпущенного незадолго до его смерти альбома Blackstar выросли в 50 раз.

Ранее сообщалось, что на онлайн-аукционе планируют продать картину Боуи. Цена на неё взлетела в 4250 раз — с первоначальных $4 до $17 тысяч. Полотно называется DHead XLVI, оно считалось утерянным, пока его не купили на барахолке в канадском штате Онтарио в центре пожертвований, передаёт телеканал CNN.