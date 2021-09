Объявлена дата выхода неизданного ранее альбома Дэвида Боуи

Кроме новых песен в альбом войдут перезаписанные версии малоизвестных ранних треков британского музыканта, сообщает «Коммерсант». Выпуск альбома в 2001 году сорвался из-за конфликта со звукозаписывающей студией.

Depending where you are on the planet, if it’s 29th September you might be streaming the radio edit of You've Got A Habit Of Leaving from the forthcoming Toy album, via your favourite streaming service. More details regarding that and the rest of the Era Five box, later today. pic.twitter.com/0eD2Q0GaUo