Новый клип Little Big фанаты назвали провалом

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Поклонники раскритиковали новый клип Little Big на трек Tacos. По мнению фанатов, у группы начался творческий кризис и ей нужен перерыв.

Яркий и динамичный клип Tacos с участием танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова, опубликованный накануне, набрал за сутки почти 2,5 млн просмотров. Несмотря на ряд восторженных комментариев большинство их зрителей высказались, что такая тематика уже поднадоела.

По словам поклонников, песни группы со странными костюмами и танцами стали напоминать конвейер с постоянными попытками «завируситься».

Разочарован даже больше, чем думал. Ходил раньше на их рейвы, было здорово, потом немного взяли вектор в более попсовый и вирусный жанр, ладно ещё, было прикольно. Сейчас просто провал. Однотипные идеи концептов костюмов, танцев, цветов, музыка, которую второй раз захочется переключить, — говорится в одном из комментариев.

Другой фолловер отметил, что раньше «были песни зашибись по типу „Everyday I'm drinking“ или „Life in da trash“, теперь какие-то песни для мелких детей», пишет РИА Новости.

По сюжету нового клипа Пухляш приходит на кухню, чтобы поесть. Однако внезапно кетчуп, горчица, хот-дог и бутылка газировки, стоящие на столе, оживают и становятся участниками Little Big.

В ролике также показаны танцы музыкантов в одежде, сделанной из еды, где они играют на инструментах, сделанных из посуды. Исполнители в треке поют о том, как любят поесть, а их любимые блюда — тако и буррито.

Ранее группа Little Big выпустила клип на новую песню, получившую название Hypnodancer. По сюжету, музыканты грабят игроков казино под гипнотическим танцем, который исполняет лидер коллектива Илья Прусикин, известный как Ильич, писал NEWS.ru.