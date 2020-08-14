Little Big выпустили новый клип с «Пухляшом»

https://static.news.ru/photo/95e312fc-de11-11ea-8ff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Little Big/youtube.com

Российская группа Little Big выпустила клип на новую песню, получившую название Tacos. В нём появился танцор Дмитрий Красилов, известный в Сети как Пухляш из ролика коллектива на трек Uno.

По сюжету артист приходит на кухню, чтобы поесть. Однако внезапно кетчуп, горчица, хот-дог и бутылка газировки, стоящие на столе, оживают и становятся участниками Little Big.

В ролике также показаны танцы музыкантов в одежде, сделанной из еды, где они играют на инструментах, сделанных из посуды. Исполнители в треке поют о том, как любят поесть, а их любимые блюда — тако и буррито.

Ранее группа Little Big выпустила клип на новую песню, получившую название Hypnodancer. По сюжету, музыканты грабят игроков казино под гипнотическим танцем, который исполняет лидер коллектива Илья Прусикин, известный как Ильич, писал NEWS.ru.