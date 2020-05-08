Little Big выпустили клип Hypnodancer

Фото: youtube.com/channel/UCu7TZ_ATWgjgD9IrNLdnYDA

Британский музыкант Роберт Дель Ная, известный как 3D из группы Massive Attack, выпустил серию своих принтов, чтобы собрать деньги для организации Bristol Food Union, которая помогает британским ресторанам и кафе пережить пандемию коронавируса.

Работы отпечатаны на листах плотной бумаги и подписаны самим Дель Наей. Они продаются в двух экземплярах по £120. Десять случайных покупателей получат копии принтов, которые музыкант нарисовал баллончиком. Как писал...