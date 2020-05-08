Little Big выпустили клип Hypnodancer

Российская группа Little Big выпустила клип на новую песню, получившую название Hypnodancer.
По, сюжету музыканты грабят игроков казино, гипнотическим танцем, который исполняет лидер коллектива Илья Прусикин, известный как Ильич. В видео артисты играют в Uno, тем самым отсылаясь к своему предыдущему ролику на одноимённый трек, который они записали для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение».
В клипе снялись актёр Илья Гудков и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.
Как писал NEWS.ru, группа Little Big сообщила о росте просмотров своих клипов. Четвёртый по счёту ролик коллектива посмотрели больше 100 млн человек.
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