Nine Inch Nails начали продавать футболки с отменённого тура

Американская группа Nine Inch Nails начала продавать майки со своего тура, который пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Собранные средства пойдут организациям, которые собирают еду и раздают её нуждающимся.

Последний раз группа выступала два года назад, когда была в туре Cold and Black and Infinite. Об этом лидер коллектива Трент Резнор напомнил в Instagram.

Странно думать об этом, учитывая, каким мир стал теперь. Я жду тот день, когда мы все снова сможем собраться в одном месте и разделить эти вопли друг на друга со всей силой наших лёгких, — написал артист.

