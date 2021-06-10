Моргенштерн и Maroon 5: что нового передали музыканты на суд слушателей

Мир музыки не стоит на месте: новые альбомы выходят каждую пятницу, но покорить чарты удаётся далеко не всем. Кто из музыкантов пробьётся с релизом в топ, решают слушатели. Что нового исполнители представили на суд фанатов, чьи альбомы сейчас лидируют — в материале NEWS.ru, собранном на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте».

Maroon 5

maroon5/instagram.com

Группа Maroon 5 выпустила седьмой студийный альбом «Jordi». До этого американцы представляли релиз в 2017-м. В том же году скончался менеджер группы и друг детства фронтмена Адама Левина Джордан Фельдштейн (Jordan Feldstein). Именно ему и посвящён новый альбом.

Мы подумали, что нет лучшей дани уважения, чем назвать альбом в честь нашего мальчика, — сказал Левин в эфире «Шоу Эллен ДеДженерес».

В альбом вошли ранее выпущенные синглы, среди которых «Nobody’s Love» и «Beautiful Mistakes» с участием американской рэп-исполнительницы Megan Thee Stallion, а также трек «Memories», выпущенный в сентябре 2019 года. Песня достигла тогда четвёртого места в чарте Hot 100 и стала главным синглом предстоящего альбома. По словам фронтмена, «Memories» — для тех, кто когда-либо терял близких.

Исполнительным продюсером «Jordi» стал Джей Кэш. В альбом вошли 14 треков. Что касается чарта «ВКонтакте», пока группе не удалось пробиться даже в топ-100. На момент написания материала новый альбом Maroon 5 собрал 22 453 прослушивания.

Тимати

timatiofficial/instagram.com timatiofficial/instagram.com

Российский хип-хоп-исполнитель Тимати выпустил микстейп «Banger». Это часть коллаборации Тимати с производителем табака для кальянов. В релиз вошли 20 коротких треков без слов. При этом соцсети рэпера пока молчат, хотя на стримингах, включая музыку «ВКонтакте», релиз уже появился. Судя по всему, сам исполнитель пока не планирует поддерживать микстейп. Отсюда и такое скромное число прослушиваний — 4514.

До этого Тимати выпускал EP «Шипы и Розы», вышедший после финала проекта «Холостяк». Релиз, к слову, сейчас в чарте «ВКонтакте» на 31-м месте (403 218 прослушиваний).

Migos

Для любителей западного хип-хопа тоже нашлась новинка — трио из Атланты Migos представило альбом «Culture III». Триквел оказался заметно короче огромной второй части, однако фанатов, вероятно, это не расстроило. На релизе появились Дрейк, Джастин Бибер, Cardi B, Pop Smoke и другие звёзды. Также на альбоме вышел первый фит Migos и Future.

Напомним: первый «Culture» вышел в 2017 году, и сейчас уже считается трэп-классикой. Вторая «Культура» появилась на свет через год.

В новом альбоме 19 треков. Сейчас у релиза 25 034 прослушивания.

«Сурганова и оркестр»

Наконец, нельзя обойти вниманием альбом петербургского коллектива «Сурганова и оркестр». Как отмечает сама группа на своей странице во «ВКонтакте», она не вписывается «в систему традиционных жанров, представляя собственное музыкальное направление». Новый альбом «Всё будет» включает в себя 12 аудиозаписей.

Ранее полноценный альбом выходил в 2017 году. Тем временем новинка собрала 14 481 прослушивание, а пост на стене группы — 760 лайков. Фанаты поддержали «Сурганову и оркестр» восторженными комментариями об альбоме с чувственной обложкой.

Когда речь идёт о чартах, безусловно, песни набирают не тысячи, а миллионы прослушиваний. «ВКонтакте» в топ отправляет 100 альбомов.

Моргенштерн

Моргенштернmorgen_shtern/instagam.com Моргенштернmorgen_shtern/instagam.com

Первые два места чарта занял скандальный рэпер Моргенштерн. На первом — альбом «Million Dollar: Business», на втором — «Million Dollar: Happiness». Оба релиза вышли почти подряд. Началось всё с «Happiness». Альбом, в который вошли 13 треков, рэпер представил 21 мая. Это первый релиз артиста на лейбле Atlantic Records. Примечательно, что он вышел аккурат на день рождения Kizaru — коллеги, с которым у звезды давний конфликт. Глава лейбла Bahh Tee рассказал, что Моргенштерн получил за альбом предоплату в размере $1 млн. Сейчас на альбоме 51 млн 885 тысяч 40 прослушиваний.

Второй за неделю альбом — «Business» — выглядел самым убедительным релизом из всех, что выпустил Моргенштерн. Обложки релизов дополняют друг друга, создавая целостный образ музыканта. За 25 минут плейлист альбома во «ВКонтакте» послушали 1 млн раз. Кроме того, в одном из треков даже есть Юрий Дудь. Безусловно, журналист не лично пришёл «зачитать» на альбоме Моргена. Рэпер сам вставил в песню фрагмент из интервью. На данный момент у альбома 45 млн 67 тысяч 263 прослушивания.

Måneskin

Måneskinmaneskinofficial/instagram.com Måneskinmaneskinofficial/instagram.com

Тройку альбомов-лидеров закрыл релиз «Teatro d'ira — Vol. I» от победителей Евровидения в 2021 году группы Måneskin. Именно на этом альбоме находится трек «ZITTI E BUONI», с которым итальянцы выступили на международном песенном конкурсе. Всего представлено восемь аудиозаписей, собравших 1 млн 196 тысяч 479 прослушиваний.