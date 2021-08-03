«Каждая нота на вес золота»: гению джаза Луи Армстронгу — 120 лет

4 августа исполняется 120 лет со дня рождения великого американского музыканта Луи Армстронга. Он сумел вырваться из беднейших кварталов родного Нового Орлеана (штат Луизиана), стать живой легендой джаза, спевшей о «прекрасном мире» (What a Wonderful World!, 1967). NEWS.ru вспомнил, как ему удалось «разжечь» в меломанах любовь к джазу.

На улицах Луизианы

Луи Дэниел Армстронг появился на свет 4 августа 1901 года в Новом Орлеане в бедной семье рабочего-подёнщика. Отец ушёл из семьи, когда ребёнку едва миновало четыре года. Мать трудилась прачкой. Дебютировал Армстронг на «уличной сцене» в составе квартета друзей. В 1907-м начал работать в доме семьи Карнофски — эмигрантов из Российской империи. Именно они дали деньги юному исполнителю на покупку первого инструмента — корнета. В новогоднюю ночь 1912-го Армстронг, отмечая праздник, выстрелил в воздух из чужого пистолета. Полиция его арестовала и отправила в учреждение для трудных подростков. Здесь он постиг азы музыки, освоил альтгорн и корнет, играл в духовом оркестре и хоре.

Это место стало для меня, скорее, школой-пансионатом, а не тюрьмой, — вспоминал потом Армстронг.

Освободившись, юноша вернулся домой, выступал в барах, продолжая перенимать лучшее у музыкантов Нового Орлеана. А к 22 годам его признали одним из лучших джазменов мира — во многом благодаря невероятному трудолюбию и несгибаемому характеру. Начать сольную карьеру певца сподвигла супруга — пианистка Лил Хардин.

Музыкальный гений и человек мира

Луи Армстронг Joost Evers / Anefo/wikimedia.org

Начав сольную карьеру, Луи Армстронг получил признание не только в Новом Орлеане, но и в Нью-Йорке и Чикаго. Пройдут десятилетия, и любители музыки обыщут все подвалы, чердаки и шкафы старых и заброшенных домов в поисках первых записей «Моцарта джаза». Барабанщик Джин Крупа всегда отмечал, что джазмены отдают мэтру дань: «Всё сотворил и сделал первым Луи».

Это музыкальный гений. Он был великим исполнителем, человеком мира, видным музыкантом, самоучкой-трубачом. Он был очень прогрессивным человеком, особенно в тяжёлые годы сегрегации в США. Армстронг всё это прошёл, остался очень добрым, его музыка очень добрая, очень оптимистичная, красивая. Он и стиль создал, создал музыку, создал всё то, за что мы любим джаз. Армстронг дал ему такой [старт], что джаз продолжил существовать до сих пор и актуален. Так же, как и Луи Армстронг, — отметил в разговоре с NEWS.ru российский саксофонист и джазмен Игорь Бутман.

Отсылка к расовой сегрегации не случайна — Армстронг родился на юге США, где в начале XX века преобладали расистские взгляды. Тем не менее, певец сохранил оптимизм как в песнях, так и в публичном имидже. Его манера исполнения — прямое тому доказательство. Что не песня — то широчайшая голливудская улыбка и добрые глаза «хлебнувшего горя» шоумена. Кстати, в кино наш герой также преуспел. К 1950-м карьера Армстронга насчитывала около 50 ролей: «Рапсодия в чёрных тонах» (1932), «Пенни с неба» (1936), «Хижина в небе» (1943) и другие. Коллеги по цеху были уверены, что вокалист готов вкалывать 365 дней в году.

Он обогнал даже в 1964 году The Beatles с синглом Hello, Dolly! на той волне популярности, которая была. Мы благодарны ему за то, что он сделал джаз таким, какой он есть сейчас — в самом лучшем его виде. Я полюбил музыку благодаря ему, потому что Советском Союзе только его были записи официальные, поэтому я услышал и полюбил музыку. Чему я у него научился? Звуку, как доносить мелодию. До сих пор учусь. Его вибрации, его тембру, подаче. Каждый артист должен у таких великих мастеров учиться. У него каждая нота — на вес золота, он не тратил, всегда играл мелодию, как песню. Когда пел — это одно, а звуки трубы были похожи на голос, — добавил Бутман.

Вошёл в историю его дуэт с великой джазовой исполнительницей Эллой Фицджеральд. Они записали оперу «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. А культовую колыбельную Summertime невозможно исполнить лучше.

В 1960-х из каждого окна доносилась Hello, Dolly! — хит одноимённого мюзикла, где спели Барбара Стрейзанд и Армстронг.

Есть те легенды, которые придумали эту музыку, были у истоков джаза. И один из титанов — это Луи Армстронг. Это то, что будут изучать все последующие поколения джазовых музыкантов. Мне посчастливилось играть с Лайонелом Хэмптоном, который играл с Армстронгом. Это те корифеи, чей опыт сейчас изучают во всех консерваториях мира. В его творчестве есть непосредственность, искренность, — рассказал в беседе с NEWS.ru российский композитор и джазовый музыкант Леонид Винцкевич.

Наследие

6 июля 1971 года Луи Армстронг умер в Нью-Йорке. Причина — сердечная недостаточность, вызвавшая отказ почек. Покойный виртуоз сумел создать своеобразную разновидность поп-джаза, легко адаптирующуюся под любой стилевой контекст и к самой широкой публике. Армстронга прозвали «Сэчмо» (Satchmo, сокращение от Satchel Mouth, «рот, похожий на кошёлку»). Дело в том, что у исполнителя была старая профессиональная травма верхней губы — разрыв тканей из-за слишком сильного давления мундштука. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось перенести несколько операций.

Госпожа Никсон и я разделили горе миллионов американцев в связи со смертью Луи Армстронга — творца американского искусства, человека яркой индивидуальности. Он завоевал всемирную известность. Его потрясающий талант и благородство сделали нашу духовную жизнь богаче и насыщеннее, — сказал президент США на тот момент Ричард Никсон в речи, посвящённой траурной церемонии.

Артист, как и Сидни Бетчет, подарил джазу его основу — импровизацию. Именно Армстронг начал использовать голос в качестве инструмента и ввёл в обиход скэт (вокально-слоговая импровизация). Уход Армстронга из жизни стал, без преувеличения, национальной трагедией в США. Похороны транслировались на всю страну. После себя певец оставил около 50 альбомов и сборников, десятки ролей в кино и образ несгибаемого оптимиста от мира музыки.