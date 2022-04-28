Накануне 100-летнего юбилея джаза в России главный джазмен РФ Игорь Бутман рассказал NEWS.Ru о своей свадьбе, знакомстве с Жириновским, дружбе с Путиным и своём отношении к политике и всему происходящему. Интересная вышла беседа!