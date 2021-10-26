Группа «Алиса» заявила об отмене концертов из-за COVID-ограничений

Рок-группа «Алиса» объявила об отмене ближайших концертов, не согласившись с требованиями властей по соблюдению COVID-ограничений в период нерабочих дней. Выступления музыкального коллектива должны были состояться 28 октября в Новосибирске и 30 октября в Екатеринбурге. О своём решении рок-группа написала в Instagram-аккаунте.

Лидер «Алисы» Константин Кинчев заявил, что коллектив прекращает официальную концертную деятельность.

По тем условиям, которые выставляет сейчас государство, мы играть не будем. По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут, потому что мы считаем это сегрегацией, остаёмся верными своим убеждениям. Соответственно, концертная деятельность на этом группы «Алиса» заканчивается, что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены, — сообщил артист.

Кинчев добавил, что все деньги за купленные билеты будут возвращены.

В свою очередь концертный директор коллектива Кирилл Титов сообщил, что накануне выступления в Новосибирске руководству местной площадки позвонили некие «административные чины», которые заявили, что не дадут провести концерт в том виде, в котором его планировала устроить группа.

Что касается выступления «Алисы» в Екатеринбурге, Титов заявил, что его вынудили подписать бумагу об ответственности за здоровье зрителей. Он считает, что власти избирательно относятся к артистам и лишают возможности выступать тех, кто им неугоден.

Ранее стало известно, что на концерте поп-артиста Хабиба, с аншлагом прошедшего в Набережных Челнах, выявлены нарушения антиковидных мер. Возбуждено дело об административных правонарушениях в отношении организатора мероприятия.

Ранее управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан начало проверку, получив информацию об аншлаге на концерте Хабиба. Интерес службы вызвали фото- и видеоматериалы, опубликованные после мероприятия. На них видно, что никто из организаторов не обеспокоился соблюдением антиковидных мер. В частности, социальная дистанция нарушалась, у многих пришедших отсутствовали маски.