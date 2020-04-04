Green Day выпустила новый альбом из трёх ремиксов

Американская панк-рок группа Green Day неожиданно опубликовала новый мини-альбом. Он называется Otis Big Fuitar Mix.
В релиз вошли всего три ремикса. Речь идёт о песнях из трёх альбомов года — ¡Uno!, ¡Dos! и ¡Tré!.
Ремиксы сделаны на треки Lazy Bones, Wild One и Oh Love и созданы самими участниками группы. Музыканты утверждают, что «в них сделан акцент на гитаре, которого раньше не было слышно»,
Фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг помог собрать деньги на борьбу с COVID-19 и принял участие в онлайн-концерте, который устроил Элтон Джон.
Как писал NEWS.ru, ранее российский певец Денис Клявер заявил, что коронавирус собьёт спесь со звёзд.
Добавьте наши новости в избранные источники