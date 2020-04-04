Green Day выпустила новый альбом из трёх ремиксов

https://static.news.ru/photo/c9dbc7d8-7693-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/greenday

Американская панк-рок группа Green Day неожиданно опубликовала новый мини-альбом. Он называется Otis Big Fuitar Mix.

В релиз вошли всего три ремикса. Речь идёт о песнях из трёх альбомов года — ¡Uno!, ¡Dos! и ¡Tré!.

Ремиксы сделаны на треки Lazy Bones, Wild One и Oh Love и созданы самими участниками группы. Музыканты утверждают, что «в них сделан акцент на гитаре, которого раньше не было слышно», передаёт NME.

Фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг помог собрать деньги на борьбу с COVID-19 и принял участие в онлайн-концерте, который устроил Элтон Джон.

Как писал NEWS.ru, ранее российский певец Денис Клявер заявил, что коронавирус собьёт спесь со звёзд.