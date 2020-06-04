Джазовая артистка Лариса Сазонова умерла от коронавируса

Умерла российская джазовая певица Лариса Сазонова. Ей было 57 лет.
О смерти артистки сообщили в региональном министерстве здравоохранения,
До этого лечилась в госпитале Александро-Мариинской больницы от коронавируса, — говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что на фоне COVID-19 у неё обострились хронические заболевания. Ранее из-за осложнений певице пришлось ампутировать ногу, после чего ожидалась ещё одна операция.
Как писал NEWS.ru, джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь профессиональным музыкантам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.
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