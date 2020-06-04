Джазовая артистка Лариса Сазонова умерла от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0f233854-a677-11ea-b219-fa163e074e61_660.jpg Лариса Сазонова Фото: astracons.ru

Умерла российская джазовая певица Лариса Сазонова. Ей было 57 лет.

О смерти артистки сообщили в региональном министерстве здравоохранения, передаёт ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. Она скончалась в отделении хирургии Кировской больницы.

До этого лечилась в госпитале Александро-Мариинской больницы от коронавируса, — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что на фоне COVID-19 у неё обострились хронические заболевания. Ранее из-за осложнений певице пришлось ампутировать ногу, после чего ожидалась ещё одна операция.

Как писал NEWS.ru, джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь профессиональным музыкантам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.