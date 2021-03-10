Детей не рожаю: дуэт «Сергей» радикально высмеял гендерные стереотипы

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Дуэт «Сергей» выпустил новый клип на песню «Ты не из ребра». Музыканты высмеяли стереотипы, связанные с ролью женщины в постсоветском обществе.

Чем больше будет высказываний о свободе выбора, тем будет лучше. Это говорит о том, что общество развивается, что человек начинает избавляться от стереотипов, которые делают из него неживую статую, — сказала NEWS.ru солистка Ира GROZA.

В том числе в тексте песни говорится о необходимости женщин в обязательном порядке рожать и выходить замуж. Еву, которую, согласно писанию, Бог создал из ребра Адама, преподносят как самостоятельное творение природы, а не часть тела мужчины.

Это не первая работа группы. В других песнях они также затрагивали социальные темы: ЛГБТ и гомофобию, феминизм и сексизм. При этом музыканты не боятся реакции российских политиков, которые считают подобные видео — нарушением закона.

Мы пока не боимся негативной реакции со стороны политиков, но посмотрим, что будет дальше. Во всём можно усмотреть пропаганду, но мы не активиста, а скорее шоумены. Своё творчество мы позиционируем как перфоменс — мы занимаемся искусством. Через образы мы говорим на волнующие нас темы, — сказала GROZA.

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