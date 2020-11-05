Проблема в трусах: Милонов обрадовался трансгендеру в сенате США

https://static.news.ru/photo/92a4d708-1f64-11eb-a2dc-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избрание в сенат Соединённых Штатов женщины-трансгендера выгодно для России, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его мнению, чем больше трансгендерных американцев будет в армии, в разведке и различных корпорациях, тем «легче будет конкурировать с обществом, которое откатывается от ценностей правильных к ценностям ложным».

Таким образом, уверен парламентарий, Россия сможет усилить свои позиции в двусторонних отношениях.

Депутат предположил, что такой выбор американских граждан может быть связан с легализацией марихуаны в стране.

Общество, которое подсело на ганджубас, начинает сходить с ума. Я понимаю, что мы должны толерантно относиться к психическим заболеваниям. Но когда человек в качестве одного из главных элементов своей избирательной кампании поднимает вопрос проблем в своих трусах, то этот человек, конечно, тяжело и системно болен, — заявил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что для американского общества такое избрание «не полезно», но так как Соединённые Штаты являются конкурентом, решение должно радовать россиян.

При этом Милонов исключил возможность подобного прецедента в России. По его словам, такое для населения страны чуждо.

Человек, который будет в качестве своей политической составляющей подчёркивать борьбу за легализацию однополых браков, <...> просто не сможет попасть в органы власти. Хотя бы потому, что этот вопрос не поддерживается абсолютным большинством людей в России, — сказал депутат.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США открытым трансгендером, который займёт место в сенате. Она представляет интересы штата Делавэр. Макбрайд победила в противостоянии с кандидатом от республиканцев Стивом Вашингтоном.