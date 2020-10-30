Бард Михаил Кане умер в возрасте 77 лет

Российский музыкант и исполнитель авторской песни Михаил Кане умер в возрасте 77 лет.
Об этом сообщил его друг заслуженный деятель искусств России Александр Городницкий, который часто выступал под аккомпанемент Кане,
После длительной болезни скончался Михаил Кане (01.05.1943 г. — 28.10.2020 г.). Приношу мои искренние соболезнования родным и близким, — сообщил Городницкий.
Михаил Кане родился в Кургане в эвакуации во время войны, после войны его семья вернулась в Ленинград.
Выступать с авторскими песнями на сцене он начал в 1960-е годы. Он вёл музыкальную передачу на радио «Шансон», входит в состав жюри Грушинского фестиваля.
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