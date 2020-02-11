https://static.news.ru/photo/49b956ce-4cd6-11ea-b433-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко стала обладательницей музыкальной премии «Полар» 2020 года. Вместе с ней почётной награды удостоилась американский композитор Дайан Уоррен.

Посольство России в Швеции сообщило в Facebook, что церемония пройдёт в Стокгольме 9 июня. Награду вручит артисткам король Швеции Карл XVI Густав.

Отмечается, что Polar Music Prize также называют «Нобелевской премией по музыке». Размер премии для каждого исполнителя составляет 1 млн крон (около $104 тысяч).

Лауреат Полярной премии этого года, сопрано Анна Нетребко, родилась в Краснодаре в России в 1971 году, но сегодня проживает в Австрии и США. Её голос был описан как «мягкий и лирический», и она много пела Моцарта и Верди, — передаёт Sveriges Radio.

Как писал NEWS.ru. Анна Нетребко спела и станцевала вместе Лаймой Вайкуле на вечере в честь дня рождения Хиблы Герзмавы. Видео и фото с праздника появились в Instagram.