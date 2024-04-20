Андерс или Болен: музкритик поставил точку в споре о лидере Modern Talking Музкритик Бабичев: Андерс дал Modern Talking голос, а Болен — грамотный пиар

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Томас Андерс

Участники известного музыкального дуэта Modern Talking, со дня образования которого в этом году исполняется 40 лет, были равноценны с точки зрения партнерства, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Дитер Болен написал все хиты и был серым кардиналом проекта, но голос и внешность Томаса Андерса также сыграли немалую роль в популярности дуэта.

Думаю, они все-таки равноценны. Без Андерса не было бы Болена, и наоборот. Все хиты написал Болен, он автор проекта, очень долго искал вокалиста, а на такие позиции неправильно подобрать певца равносильно гибели коллектива. С Томасом Дитер не ошибся — внешность, достаточно непривычная для шоу-бизнеса ФРГ, задаешься вопросом, а он точно немец, может латиноамериканец? Уж очень жгучий брюнет, для женской аудитории — попадание прямо в сердечко. Плюс вокал Андерса, манера исполнения их песен — кажется, что именно так они и должны были звучать, — подчеркнул критик.

Он напомнил, что благодаря подобному сочетанию такие композиции дуэта, как Cheri, Cheri Lady стали хитами не только в Германии и Европе, но и в Британии. Критик добавил, что после первого распада Modern Talking Андерс пытался строить карьеру в США, но а Болен, помимо работы в Modern Talking, занимался продюсированием других проектов, включая такие, как Blue System и C.C. Catch.

Даже на обложках Андерс впереди, а Дитер позади. Но мы-то знаем, кто серый кардинал, кто раскрутил Blue System и C.C. Catch, — заключил Бабичев.

Ранее критик предположил, что российской молодежи понравились бы хиты Modern Talking, тем более что такие песни, как та же Cheri, Cheri Lady, Brother Louie и You're my heart, you're my soul звучат до сих пор. Однако, по его мнению, для этого творчество Томаса Андерса и Дитера Болена необходимо правильно подать в Сети.