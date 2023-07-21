Военного психолога арестовали по делу о призывах к терроризму В Москве суд арестовал на два месяца военного психолога Руденко по делу о призывах к терроризму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста военному психологу Тимофею Руденко, обвиняемому в призывах к террористической деятельности, сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции». В СИЗО он будет находиться до 20 сентября.

Мера пресечения избрана Руденко по ходатайству следствия. Защита психолога просила о более мягкой мере в виде запрета определенных действий. Суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Ранее сообщалось, что в призывах к терроризму заподозрили блогера Александра Штефанова, полиция начала в отношении него проверку. Основанием для нее послужила жалоба одного из подписчиков, которого возмутил размещенный на YouTube-канале Штефанова фильм «Обыкновенная денацификация». Пользователь призвал привлечь блогера к уголовной ответственности и ограничить доступ к его каналу.

В апреле 29-летнего жителя Новороссийска приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете. Как установило следствие, в августе 2022 года мужчина записал на набережной несколько роликов с призывами к терактам и разместил в открытом канале мессенджера, на что обратили внимание сотрудники ФСБ.