В Подмосковье годовалая девочка отравилась ландышем

Фото: Igor Podgorny/Global Look Press

В Московской области 12-месячная девочка отравилась ландышами, сообщает Telegram-канал «112». Ребенка госпитализировали с острым отравлением, она находилась в тяжелом состоянии, однако врачи смогли ее спасти.

Канал пишет, что инцидент произошел, когда семья отдыхала в Ивантеевке на даче у бабушки. Взрослые ненадолго отвлеклись, а в это время девочка успела схватила пригоршню цветков ландыша и засунуть их в рот. Взрослые заметили это достаточно быстро, но до того, как у ребенка отобрали ядовитые цветы, она успела разжевать пять бутонов.

По информации «112», девочку сразу отвезли в больницу, где врачи оперативно оказали помощь. Скоро ребенка выпишут домой.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге трехлетняя девочка попала больницу с отравлением после того, как нашла в квартире банку с витамином D и наглоталась таблеток. В этот момент в квартире вместе с девочкой находилась 32-летняя мать ребенка.

До этого в Челябинске полуторагодовалый ребенок случайно проглотил связку из двух ключей. Врачам удалось его спасти после проведения операции под общим наркозом.