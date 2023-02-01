В Челябинске полуторагодовалый ребенок проглотил связку ключей

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В Челябинске полуторагодовалый ребенок случайно проглотил связку из двух ключей, сообщается в группе местной областной детской больницы во «ВКонтакте». Врачам удалось его спасти после проведения операции под общим наркозом.

Если вы увидели, что ребенок проглотил металлический предмет, сразу вызывайте скорую: инородное тело может окислиться в желудке. Если проглочен неметаллический предмет, наблюдаем за состоянием ребенка, — сообщила заведующая эндоскопическим отделением ЧОДКБ Татьяна Лещева.

Ранее в поселке Урай Свердловской области трехлетний ребенок на приеме у стоматолога проглотил бор. В ходе процедуры инструмент сломался, а наконечник упал на корень языка ребенка, и тот проглотил его. Рентген показал, что бор осел в желудке малыша. Родители пострадавшего ребенка от госпитализации отказались, а на следующий день врачи в желудке пациента уже ничего не увидели.

В конце декабря прошлого года врачи детской больницы № 5 Санкт-Петербурга не смогли спасти годовалую девочку, в желудке которой нашли круглую батарейку.