Трехлетняя девочка в Петербурге наелась витамина D и попала в больницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка доставлена в больницу с отравлением, передает Telegram-канал SHOT. Ребенок нашел в квартире банку с витамином D и наглотался таблеток.

В этот момент в квартире вместе с девочкой находилась 32-летняя мать. Сейчас родителей проверяют полицейские отдела по делам несовершеннолетних.

В феврале в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с отравлением после того, как проглотила около 40 разных таблеток, обнаруженных дома. Врачи диагностировали у ребенка острое отравление пиридоксином и магнием B6.

До этого в Челябинске полуторагодовалый ребенок случайно проглотил связку из двух ключей. Врачам удалось его спасти после проведения операции под общим наркозом.

В том же месяце в городе Светлый Калининградской области подростки отравились психотропным препаратом из аптечки времен Советского Союза. Один из них оказался в реанимации. Аптечку школьники нашли на территории бывшего Балтийского комбината. Прибывшие на место случившегося полицейские нашли дома у школьника 31 капсулу с психотропным веществом. Правоохранители провели с детьми разъяснительную беседу.