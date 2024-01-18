В Москве продлили работу наземного транспорта в ночь крещенских купаний В Москве 45 автобусов и электробусов 19 января будут работать до 03:00

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в ночь на 19 января продлили работу некоторых маршрутов наземного транспорта, сообщили в пресс-службе столичного дептранса. В ведомстве отметили, что это делается для удобства пассажиров, которые возвращаются домой после крещенский купаний.

По данным дептранса, изменения коснутся 45 автобусных и электробусных маршрутов, которые будут работать до 03:00. Вместе с этим будут доступны 16 ночных маршрутов.

Ежегодно на праздник Крещения мы продлеваем работу маршрутов наземного транспорта, которые проходят рядом с местами традиционных купаний, — сказал руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сделать праздник Крещение Господне выходным днем. По словам депутата Сергея Гаврилова, это позволит россиянам запастись святой водой, принять участие в крещенских православных таинствах, посетить всей семьей храм, а также начать и продолжить изучать творения святых отцов.

Перед этим руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что морозов 19 января в Москве не будет, зато пойдет снег. Дневные температуры будут в диапазоне от минус 3 до минус 5 градусов, а ночные — от минус 1 до минус 3.