В Госдуме призвали сделать Крещение Руси праздничным выходным днем Депутат Гаврилов призвал сделать Крещение Руси праздничным выходным днем

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Крещение Руси необходимо сделать праздничным выходным днем, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, это позволит россиянам запастись святой водой, принять участие в крещенских православных таинствах и посетить всей семьей храм, а также начать и продолжить изучать творения святых отцов.

Учитывая, что нынешний 2024 год объявлен Президентом Владимиром Путиным годом семьи, целесообразно сделать Крещение Руси государственным праздником и объявить выходным днем. Этот поистине всенародный праздник позволит сохранять благостное состояние и воспринимать все события с «легким сердцем», это очень важно на сегодняшний день, ведь от личного отношения к окружающему зависит и будущее, — заявил он.

По словам депутата, вера в Бога и сохранение единства страны отражены в Конституции, а Крещение Руси — это основа духовного единства славянских народов. Он добавил, что на протяжении многих веков православие формировало культуру русского народа, участвовало в развитии искусства и формировании государственности.

Кроме того, по мнению Гаврилова, Крещение Руси принесло изменения и в институт семьи. Государство издавна пыталось строить отношения с семьей, проводя определенную семейную политику, отметил он.

Первым, наиболее ярким опытом конструирования и реализации семейной политики явилась деятельность русского государства и церкви после принятия христианства на Руси, благодаря чему сформировалась основа для будущего развития русской классической патриархальной семьи, которая в течение последующих столетий определяла менталитет русского народа, его отношение к повседневным общественным и экономическим проблемам жизнедеятельности, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в один из главных христианских праздников — Крещение Господне — не стоит заниматься тяжелой физической работой, генеральной уборкой и стиркой. Согласно старой народной примете, наведение порядка — прямой путь накликать беду в дом. Православным россиянам также посоветовали не одалживать деньги.