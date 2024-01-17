Россиянам дали советы, что нельзя делать на Крещение Россиянам посоветовали не заниматься уборкой и не одалживать деньги на Крещение

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В один из главных христианских праздников — Крещение Господне — не стоит заниматься тяжелой физической работой, генеральной уборкой и стиркой, пишет aif.ru. Согласно старой народной примете, наведение порядка — прямой путь накликать беду в дом. Православным россиянам также посоветовали не одалживать деньги.

В крещенский день, который празднуется 19 января каждого года, нужно стараться сохранять благостное состояние и воспринимать все происходящее вокруг с «легким сердцем». Не стоит ругаться или думать о плохом, иначе все скверное может вернуться к человеку в стократном размере. Также отмечается, что в Крещение рекомендуется отложить все косметические процедуры вроде маникюра или стрижки волос, поскольку эти действия, согласно приметам, способны укоротить судьбу.

В Крещение принято ходить в храм на богослужение и запасаться святой водой, а не расходовать ее на бытовые нужды. Также в этот день принято накрывать праздничные столы и принимать дома гостей. Помимо этого, можно заняться благотворительностью.

Врач — терапевт-кардиолог Филипп Кузьменко ранее посоветовал окунаться в прорубь на Крещение только здоровым людям. По словам специалиста, к такому экстремальному занятию необходимо готовиться заранее. Врач предостерег от купания в ледяной воде без подготовки, чтобы не нанести вред здоровью.