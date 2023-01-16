Врач назвал, кому можно окунаться в прорубь на Крещение Врач Кузьменко посоветовал окунаться в прорубь зимой только здоровым людям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Окунаться в прорубь на Крещение стоит только здоровым людям, рассказал врач-терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко. В беседе с Lenta.ru он уточнил, что готовиться к такому экстремальному занятию надо заранее, желательно за несколько месяцев до события. Терапевт предостерег от купания в холодной проруби без подготовки, чтобы не навредить здоровью.

Купание в проруби — развлечение только для здоровых людей, причем неважно, чем именно человек болен. Пожилой человек, напоминаю, скорее всего, чем-то все же болеет. Кроме того, окунания без подготовки противопоказаны, — предупредил Кузьменко.

По словам терапевта, если человек увлекается моржеванием, он смело может окунуться в прорубь. Если же человек не приспособлен к такому, уточняет врач, за два-три месяца до Крещения стоит начать постепенно снижать температуру воды в ванной или купаться в холодной, но не ледяной воде.

Специалист отметил, что без подготовки в ледяной воде можно подхватить простуду, цистит, пиелонефрит или пневмонию. Кузьменко призвал не относиться к купанию в проруби безответственно.

Ранее педиатр Нисо Одинаева назвала, чем опасны крещенские купания для детей. Опасные последствия могут быть вызваны несформированной системой терморегуляции у ребенка, рассказала врач. Стресс и перепады температуры, по словам Одинаевой, могут привести к остановке сердца.