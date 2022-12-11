В Москве ожидается тропический дождь 12 декабря в Москве ожидается тропический дождь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12 декабря в Москве ожидается тропический дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам эксперта, прольется от 23 до 33 миллиметров осадков, что составляет 40-60% от всей месячной нормы декабря. Тишковец добавил, что в этот день будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря.

В понедельник при температуре от нуля до плюс 5 градусов в разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь — на столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков — от 23 до 33 миллиметров интенсивного обложного дождя, что составляет до 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, из-за чего снежный покров «сдуется» почти в три раза, — рассказал Тишковец.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее отметил, что 12 декабря в Москве станет самым теплым днем в этом месяце. По его словам, температура воздуха прогреется от +1 до +3 градусов, однако с теплом придут и проливные дожди, переходящие в мокрый снег.

Метеоролог предупредил, что уже во вторник в столицу снова вернутся холода. Шувалов добавил, что все лужи моментально начнут превращаться в гололед, а столбик термометра опустится до 3–5 градусов ниже нуля.