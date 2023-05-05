В центре Москвы до 10 мая запретили каршеринг

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В связи с проведением мероприятий до 10 мая в центре Москвы не будет работать каршеринг, сообщили в столичном дептрансе. В ведомстве уточнили, что временно станет недоступна функция начала и завершения аренды.

Ограничения коснутся районов возле станций метро «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Китай-город», «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Тверская», «Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина» и «Кропоткинская».

Ранее дептранс сообщал, что в центре столицы также могут быть введены временные ограничения аренды самокатов.

До этого стало известно, что навигаторы в пределах Бульварного и Садового колец в центре Москвы продолжают работать со сбоями. Сотрудникам столичной полиции объяснили это сменой локации GPS для подготовки парада Победы. Устройства зачастую указывают неверную локацию: например, водители, находящиеся на Тверской улице, могли обнаружить себя на карте в районе Внуково.

В период с 27 апреля по 10 мая для посетителей закрыта Красная площадь по причине подготовки к параду Победы.