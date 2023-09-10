В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов Не менее 22 рейсов задержаны в Домодедово, Внуково и Шереметьево

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

По меньшей мере 22 авиарейса задержали в трех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в ночь на 10 сентября, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Так также указано, что еще четыре рейса были отменены.

По информации сервиса, на 00:54 10 сентября в аэропорту Внуково задержали 7 рейсов и один был отменен. В Домодедово задержаны 7 рейсов, 3 рейса отменили. В Шереметьево задержаны 8 рейсов. Причины произошедшего не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на воскресенье, 27 августа, были задержаны порядка 23 авиарейсов. Причиной этого стал сильный туман. По имеющимся данным, в аэропорту Внуково были задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — пять, в Домодедово — шесть и еще один оказался отменен. О массовой отмене и задержке рейсов сервис «Яндекс.Расписания» сообщал также 2 августа. Причины изменений в расписаниях полетов в столичных воздушных гаванях не называли.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Петр Аммосов заявил, что российским авиакомпаниям следует возмещать убытки в случае атак беспилотников (БПЛА) и задержки рейсов по этой причине. Он подчеркнул, что правительству следует выйти с инициативой о субсидировании к Госдуме.