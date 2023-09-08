В Госдуме предложили возмещать авиакомпаниям убытки из-за атак БПЛА Депутат ГД Аммосов предложил возмещать авиакомпаниям убытки из-за атак БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским авиакомпаниям следует возмещать убытки в случае атак беспилотников (БПЛА) и задержки рейсов по этой причине, предложил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Петр Аммосов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что правительству следует выйти с инициативой о субсидировании к Госдуме.

Это нужно, чтобы правительство вышло к Государственной Думе с предложением о субсидировании таких ситуаций с той целью, чтобы наши компании не несли убытки. Мы заинтересованы в том, чтобы они сохранились, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, на восстановление ведущих российских авиакомпаний потребуется большое количество денежных средств и времени. Аммосов напомнил, что режим «Ковер», который в последнее время часто вводится в аэропортах, связан с «самым главным приоритетом» — безопасностью населения.

Гендиректор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук ранее заявил, что из-за атак БПЛА в Москве авиакомпаниям приходится вносить изменения в маршруты, которые требуют дополнительных расходов со стороны перевозчиков. По его словам, час полета Boeing 737-800 стоит порядка 750–800 тысяч рублей. При этом он подчеркнул, что на безопасности полетов авиакомпании не экономят.