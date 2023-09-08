Стало известно, во сколько обходятся авиаперевозчикам атаки БПЛА Тыщук: из-за атак БПЛА на Москву «Победа» несет дополнительные расходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве авиакомпаниям приходится вносить изменения в маршруты, которые требуют дополнительных расходов со стороны перевозчиков, заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук. Например, час полета Boeing 737-800 стоит порядка 750–800 тысяч рублей.

Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании, — сказал Тыщук, не приведя оценку потерь лоукостера.

Тыщук также рассказал, что российские авиакомпании, находясь в условиях санкций, не экономят на безопасности полетов, поэтому не стоит бояться пользоваться услугами воздушного флота. По его словам, авиаотрасль — самая «зарегламентированная», и неисправное судно ни при каких обстоятельствах не поднимется в небо.

В марте Вашингтон наложил санкции на две российские авиационные компании. В документе, зарегистрированном в федеральном регистре США, говорилось, что рестрикции относятся к «Авиатеху» и «Авиазапчасти». Согласно официальным данным, санкции были введены за «деяния, противоречащие интересам США в области национальной безопасности или внешней политики».