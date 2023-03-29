США ввели санкции против еще двух российских компаний Минторг: США ввели санкции против российских компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно информации от Министерства торговли США, Вашингтон наложил санкции на две российские авиационные компании. В документе, зарегистрированном в федеральном регистре США, указывается, что санкции относятся к «Авиатех» и «Авиазапчасть».

Также под рестрикции попали пять китайских компаний, а также предприятия из Никарагуа и Мьянмы. Согласно документу, санкции введены за «деяния, противоречащие интересам США в области национальной безопасности или внешней политики».

Ранее Минфин США внес в санкционный список лиц, поддерживающих режим президента Сирии Башара Асада, двух его двоюродных братьев. Всего в перечень добавлены семь человек, которых обвинили в незаконном производстве и распространении наркотиков. В США считают, что миллиарды долларов используются для поддержки режима Асада.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году по России был нанесен мощнейших санкционный удар, главной целью которого Запад избрал народ, хотя с самого начала заявлял, что рестрикции не направлены на простых граждан. По его словам, своими ограничениями Запад стремился радикально снизить качество жизни россиян, спровоцировать массовую безработицу в стране.