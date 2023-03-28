США ввели санкции против братьев Асада, обвиняемых в наркоторговле Минфин США: двоюродные братья Башара Асада внесены в санкционный список за наркотики

Фото: Kremlin.ru

Башар Асад

Минфин США внес в санкционный список «ключевых лиц, поддерживающих режим президента Сирии Башара Асада» двух его двоюродных братьев. Об этом заявлено на сайте ведомства. Всего в список добавлены семь человек, которых обвинили в незаконном производстве и распространении наркотиков. Обороты в миллиарды долларов используются для поддержания режима Асада, уверены в США.

Торговля каптагоном превратилась в незаконное предприятие с оборотом в миллиарды долларов. <...> Это подчеркивает доминирование семьи аль-Асад в незаконном обороте каптагона и его финансировании репрессивного сирийского режима, — говорится на сайте американского министерства.

По данным Минфина, родственника президента Сирии Самер Камаль аль-Асад курирует ключевые объекты по производству каптагона в районе городов Латакия и Каламун на берегу Средиземного моря. Другой двоюродный брат Вассим Бади аль-Асад командовал военизированным подразделением под началом армии Сирии. Его назвали «ключевой фигурой в региональной сети незаконного оборота наркотиков».

18 марта санкции против Башара Асада ввел президент Украины Владимир Зеленский. Рестрикции против Асада введены сроком на 10 лет. Они также затронули премьер-министра страны Хусейна Арнуса и главу МИД Сирии Фейсала Микдада.