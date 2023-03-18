Зеленский ввел санкции против президента ближневосточной страны Зеленский ввел санкции против Башара Асада на 10 лет

Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Башар Асад

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении сирийского лидера Башара Асада. Указ опубликован 18 марта на сайте главы украинского государства. Рестрикции против Асада введены сроком на 10 лет. Они также затронули премьер-министра страны Хусейна Арнуса и главу МИД Сирии Фейсала Микдада.

В санкционный список включены еще 299 физических лиц, среди которых двое граждан Сирии и семь — Ирана, остальные — граждане России. В перечне также значится 141 юридическое лицо.

Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет вывода средств за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, а также блокировку на передачу технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении компаний российского предпринимателя Евгения Пригожина, а также структур, которые с ними связаны.

Также стало известно о введении санкций против легкоатлетки Елены Исинбаевой, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, пловца Александра Попова и почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.

Вечером 26 февраля Зеленский сообщил о том, что он подписал три указа о введении санкций в отношении лиц, помогающих «держать структуры наемников в России», спортсменов, пытающихся «поставить спорт на службу агрессии», а также тех, кто причастен «к похищению украинских детей».