Авиаперевозчик оценил безопасность полетов в условиях санкций Глава «Победы» Тыщук: авиакомпании не экономят на безопасности полетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании, находясь в условиях санкций, не экономят на безопасности полетов, поэтому не стоит бояться пользоваться услугами воздушного флота, заявил глава «Победы» Дмитрий Тыщук в интервью РБК. По его словам, авиаотрасль — самая «зарегламентированная», в этой связи ни при каких обстоятельствах неисправное судно в небо не поднимется.

Авиакомпании точно не экономят на безопасности полетов, и для нас это безусловный приоритет. Бояться точно нечего — летайте самолетами, — сказал Тыщук.

Он добавил, что сейчас создается центр технических компетенций, куда были приглашены и уже работают бывшие специалисты Boeing. По словам Тыщука, нельзя сказать, что у российского флота не хватает экспертизы. Он подчеркнул, что со всеми ситуациями, возникающими в рамках эксплуатации воздушных судов, отрасль успешно справляется.

В марте Вашингтон наложил санкции на две российские авиационные компании. В документе, зарегистрированном в федеральном регистре США, говорилось, что рестрикции относятся к «Авиатеху» и «Авиазапчасти». Согласно официальным данным, санкции были введены за «деяния, противоречащие интересам США в области национальной безопасности или внешней политики».