Установлена личность матери годовалого малыша, найденного на улице в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве установили личность матери годовалого ребенка, найденного прохожими возле жилого дома на Сельскохозяйственной улице, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. Мать ребенка рассказала, что мальчик выпал из окна, когда она уснула, оставив его без присмотра.

Со слов женщины, она с ребенком находилась в квартире, уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа, — сказали в прокуратуре Москвы.

Выпавшего из окна малыша заметила женщина, проходившая мимо дома, которая услышала плач, она же вызвала экстренные службы. Мальчика госпитализировали, о его состоянии не сообщается. Проводится процессуальная проверка, ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

Также опубликованы фотографии из квартиры, в которой проживает молодая мать с малышом.

Ребенок лежал на газоне под окнами дома в одном подгузнике, когда его заметили прохожие. Сообщалось, что видимых телесных повреждений у младенца не обнаружили. Мальчик был передан медицинским работникам.

Ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина выбросил годовалого ребенка из окна пятого этажа, сообщали местные СМИ со ссылкой на очевидцев. По словам соседей, подозреваемым оказался сожитель матери младенца, которая в этот момент спала, предположительно, после распития спиртного. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.