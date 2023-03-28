«Тепло и без осадков»: синоптик рассказал москвичам о погоде 28 марта Синоптик Шувалов заявил, что 28 марта в Москве будет теплым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 28 марта, в Москве ожидается теплая погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура в столице составит 11–12 градусов тепла.

Вообще весну еще нужно немного подождать. Но вторник в столице ожидается достаточно теплый. Так столбик термометра встанет на отметке в 11–12 градусов тепла. Осадков же не ожидается, а вот давление будет скакать, но к концу недели вернется в норму, — заявил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в Москву теплая погода придет с 20 марта. По словам синоптика, воздух прогреется до девяти градусов тепла, но при этом ожидать ясного неба не стоит.

Ранее Шувалов заявлял, что в середине этой недели в Москве начнется небольшое похолодание и пойдет снег. По его словам, столбики термометров опустятся до 1–3 градусов тепла.