«Без ясного неба»: синоптик рассказал о погоде в Москве на неделю Вильфанд: в ближайшую неделю в Москве ожидается теплая погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 20 марта ожидается теплая погода. По его словам, которые приводит ТАСС, воздух прогреется до плюс 7–9 градусов.

Следующая неделя будет более однородная по погоде, теплая достаточно, но без ясного неба, потому что давление будет около нормы, — подчеркнул ученый.

Воздух в столице, согласно данным Гидрометцентра, начнет прогреваться в выходные. И если 18 и 19 марта днем ожидается плюс 2–4 градуса, то уже в понедельник, 20 марта, столбик термометра поднимется до плюс 5–7 градусов. Еще теплее прогнозируется погода в следующие дни — до плюс 8 градусов 21 марта, и до плюс 9 градусов — 22 и 23 марта.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в Москве 20 марта все еще будет минусовая температура, но только ночью. По его словам, может похолодать до минус 5–7 градусов. Далее даже ночью 10-градусных морозов не ожидается — начиная с 21 марта ночные температуры будут около нуля.