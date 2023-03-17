Москвичам пообещали весну на следующей неделе На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 9 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе, с 20 по 26 марта, в Москве ожидается теплая погода с дневными температурами до плюс девяти градусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он уточнил, что в понедельник, 20 марта, все еще будет минусовая температура — ночью может похолодать до минус 5–7 градусов, однако днем потеплеет до плюс 5–7 градусов.

Конечно, таких 10-градусных морозов на следующей неделе не будет. <...> Весну на следующей неделе уже можно почувствовать, но вот, к сожалению, будет такая циклоническая погода, облачная, но с прояснениями, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что начиная со вторника, 21 марта, ночные температуры будут около нуля, а дневные — от четырех до девяти градусов выше нуля. При этом температура со вторника будет выше нормы на два-три градуса, а со среды, 22 марта, возможны небольшие осадки.

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