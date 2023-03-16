Назван фрукт, улучшающий настроение после зимы Нутрициолог Бондаренко посоветовала включить в рацион манго после зимы

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В начале весны следует включить в свой рацион манго, посоветовала врач-нутрициолог Мила Бондаренко. В беседе с «Москвой 24» эксперт объяснила, что после зимы у людей снижается энергия, а этот фрукт поможет ее восстановить, так как содержит большое количество витамина В и способствует выработке эндорфинов.

После зимы наблюдается снижение энергии, поэтому я бы рекомендовала добавлять в рацион солнечное манго. Этот фрукт обладает огромным количеством витаминов группы B, а также калия. Они способствуют выработке гормонов хорошего настроения — эндорфинов — и улучшают работоспособность, — пояснила специалист.

Нутрициолог также рекомендует обратить внимание на хурму для борьбы с плохим настроением. В ней содержатся витамины группы В5. Хурма поможет не впасть в депрессию при смене сезонов. По словам Бондаренко, для борьбы с сухостью кожи после зимы поможет гранат. В его кожуре и соке содержатся антиоксиданты, которые омолаживают кожу, а витамин С поможет выработать собственный коллаген, который отвечает за упругость, гладкость и увлажнение.

Для укрепления иммунитета нужно добавить в рацион укроп. Врач пояснила, что он обладает противомикробным действием и сможет защитить от вирусов и простудных заболеваний. Для тех, кто хочет похудеть, на помощь придет лук-порей. Специалист отметила, что в нем есть ферменты, которые нужны микробиому и которые отвечают за чувство голода.

Если мы питаем микробиом тем, что ему нравится, человек меньше хочет есть. Поэтому достаточно ежедневно добавлять лук-порей в салаты, — заключила Бондаренко.

Врач-диетолог Елена Манило ранее посоветовала вместо фруктов и овощей старого урожая употреблять квашеную капусту. По словам специалиста, во фруктах и овощах к концу зимы количество витаминов и минералов значительно снижается, поэтому получить витамин С можно именно из капусты.