Сугробы в полметра, вьюга, морозы: какую погоду ждать в Москве на неделе Вильфанд предупредил о начале рекордного снегопада в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад начнется в Москве в субботу, 9 декабря, и продлится до конца следующей недели, погружая столицу в сугробы рекордной высоты, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая будет погода, ждать ли новых морозов, что принесет неделя Санкт-Петербургу и регионам?

Какие будут сугробы в Москве 11–17 декабря

По словам Вильфанда, к концу следующей недели высота сугробов в Москве может побить новые рекорды и достигнуть 40–45 см. К 9 декабря, отметил синоптик, высота снега на станции ВДНХ составила 34 см, сильно перекрыв предыдущий рекорд в 27 см, отмеченный 9 декабря 1952 года.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что снегопады в Москве шесть дней подряд поставили суточные рекорды высоты снежного покрова. Максимум в 37 см был отмечен 5 декабря.

Кроме того, в ближайшие дни москвичам придется столкнуться с метелью — в понедельник скорость ветра в столице достигнет 15 м/с. Главное управление МЧС России по Москве в связи с этим выпустило экстренное предупреждение: в связи с морозами и ветром пешеходам и автомобилистам рекомендуется соблюдать правила предосторожности.

Будут ли морозы в Москве 11–17 декабря

Аномальные морозы не спешат покинуть столицу. По словам Вильфанда, в ближайшие дни температура воздуха в Москве останется на 7 градусов ниже нормы — до −14 градусов днем в субботу и воскресенье. Затем с понедельника на фоне непрерывных снегопадов начнется постепенное потепление.

«На вторую половину недели с 14 по 17 декабря прогноз такой: временами снег, ночные температуры −12... −7 градусов, днем −9... −4 градуса. Температура будет январской, на три градуса ниже нормы», — указал Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ветер при этом не стихнет до следующей субботы, когда температура воздуха днем, по оценкам метеорологической службы Foreca, может достигнуть −1 градуса (а по данным сайта meteonovosti.ru, может дойти до +2 градусов). Предполагается, что в дальнейшем температура в Москве сохранится на уровне выше нуля.

Какая погода будет в Петербурге 11–17 декабря

Петербургский синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале отметил, что погода в Северной столице будет оставаться холодной. По его словам, первая декада декабря 2023 года войдет в десятку самых холодных за весь период наблюдений с 1881 года.

При этом Колесов отметил, что память может обманывать петербуржцев, которым кажется, что такой холодной зимы давно не было.

«Можно говорить о том, что такого давно не наблюдалось, но не все мы запоминаем четко, а в памяти сидит постоянное отсутствие зимы до Нового года, да декабрь 2010 года с его снегопадами. А в 2021 году первая декада декабря была настолько холодной, что сравнивать ее приходится только с началом зимы 1941 года. Но даже не она стала самой холодной, а годы более поздние», — напомнил синоптик.

По оценкам синоптиков Foreca, в течение недели температура воздуха в Петербурге быстро вырастет: с −17 градусов в ночь на 8 декабря до 0 градусов в среду. Как и в Москве, ожидаются непрерывные снегопады и сильный ветер, которые закончатся только к концу недели.

Читайте также:

Снежные заносы, морозы до −50: какая погода ждет россиян с 11 по 17 декабря

Юрист оценил законность роста цен на такси в непогоду

Метеоролог Вильфанд сообщил, что в Черноземье придут сильнейшие снегопады