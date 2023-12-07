Юрист оценил законность роста цен на такси в непогоду Юрист Ландо: повышение цен на такси в непогоду не противоречит закону

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Повышение цен на услуги такси из-за непогоды или снегопада не противоречит антимонопольному законодательству, рассказал юрист Евгений Ландо. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что каждый пользователь, который регистрируется в электронной системе, соглашается с условиями, установленными перевозчиками.

Каждый пользователь, который регистрируется в электронной системе, соглашается и с политикой предоставления услуг компанией-перевозчиком. И в большинстве своем они имеют возможность изменять цены на проезд в зависимости от собственной загруженности и других факторов, — пояснил Ландо.

Как уточняет издание, в непогоду цены могут повышаться из-за пробок, образующихся на дорогах: таксисты тратят больше бензина. Кроме того, не все водители готовы выйти на работу в снегопад. Если же пользователю кажется, что цены на такси завышены, он может обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян ранее заявил, что стоимость услуг такси во всех российских регионах в среднем выросла на 20–25%, и основной причиной этого являются неконтролируемые «аппетиты» основных агрегаторов. По его словам, также на ценах сказался новый закон «О такси».