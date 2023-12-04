Автоэксперт рассказал, почему в России дорожает такси Автоэксперт Ян: такси дорожает из-за «ненасытности» агрегаторов

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Стоимость услуг такси во всех российских регионах в среднем выросла на 20-25%, и основной причиной этого являются неконтролируемые «аппетиты» основных агрегаторов, рассказал в беседе с «360» эксперт по городскому транспорту Роберт Ян. Также, по его словам, на цену поездки влияет новый закон «О такси» и подорожание обслуживания автомобилей.

Стоимость вообще никак не зависит от уровня жизни и средней зарплаты людей. Она зависит исключительно от «аппетита» сервиса. <...> Агрегаторы могут установить любую цену, зная, что на это обязательно найдется покупатель, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что крупные агрегаторы такси превратились в монополистов, заполонив около тысячи крупных российских городов и диктуя свои условия как водителям, так и пассажирам. Кроме того, после принятия нового закона «О такси» были отключены от платформ многие водители, в результате чего возник их дефицит на рынке и, как следствие, произошел рост цен.

Также, по словам, эксперта, за последние два года кратно выросли затраты на обслуживание автомобилей. Основная часть этих расходов также легла на плечи пассажиров. Кроме того, в таксопарках наблюдается очевидная нехватка автомобилей.

Дефицит создал нехватку предложений на рынке такси, что тоже повлияло на рост цены. Однако в следующем году это изменится, поскольку после вступления закона агрегаторам все равно придется менять правила, иначе они продолжат терять клиентов, — высказал мнение автоэксперт.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что компания «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение на российском рынке. Это заявление ведомства было сделано на фоне жалоб клиентов сервиса в соцсетях на слишком высокие, по их мнению, цены на поездки, особенно во время снегопадов.