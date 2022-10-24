Сбившего насмерть женщину с ребенком водителя арестовали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд заключил под стражу 37-летнего мужчину, который 23 октября сбил насмерть женщину с ребенком в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Мужчина будет находиться под стражей до 22 декабря 2022 года. Сам обвиняемый просил суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

37-летнему водителю Audi A6 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Вину мужчина признал частично, — указано в сообщении.

Сообщалось, что мужчина, устроивший смертельное ДТП, был пьян и отказался проходить медосвидетельствование. Установлено, что водитель Audi A6 значительно превысил скорость. Погибшие мать с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу, от удара их отбросило в сторону почти на 100 метров. После этого иномарка столкнулась с еще одной машиной. По данным СМИ, погибшая женщина могла быть беременна.

Ранее днем стало известно, что один человек погиб в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве, где столкнулись три автомобиля, еще один человек пострадал. В столичном дептрансе порекомендовали водителям объезжать участок тоннеля, где произошло ДТП, поскольку там затруднено движение.