Один человек погиб в массовом ДТП на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. В результате один человек погиб и еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного ГИБДД.

Массовое ДТП произошло в Ходынском тоннеле по направлению в область. Там остановились два автомобиля – Audi и «Газель». Первый – по технической причине, второй – для помощи в его буксировки.

Пассажир легкового авто вышел на проезжую часть и был сбит автомобилем Mitsubishi, который затем столкнулся со стоящими машинами. В результате пассажир Audi скончался на месте от полученных травм, а водитель этого автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. В столичном дептрансе порекомендовали водителям объезжать участок тоннеля, где произошло ДТП, поскольку там затруднено движение.

Ранее сообщалось, что на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) В Москве столкнулись два грузовых автомобиля. Водитель одной из машин скончался от полученных травм.