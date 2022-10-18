В Москве на ЦКАД столкнулись два грузовика, есть погибший

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на 231-м км Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) столкнулись два грузовика, сообщает Госавтоинспекция столицы. Водитель грузовика FAW из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутно следовавшим КамАЗом, после чего наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. Мужчина скончался от полученных травм.

В ТиНАО на 231-м км ЦКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля ФАВ из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с попутно следовавшим автомобилем КамАЗ, после чего наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. В результате дорожной аварии водитель автомобиля ФАВ от полученных травм скончался, — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Лазовском переезде в Сампурском районе Тамбовской области КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом, в результате аварии один человек погиб и еще восемь пострадали, их госпитализировали. Кроме того, еще один человек оказался заблокированным после ДТП.

Позже стало известно, что число пострадавших в результате столкновения КамАЗа с пригородной электричкой в Тамбовской области возросло до 14. Среди раненых числится трехлетний ребенок. Число погибших не изменилось — скончался только помощник машиниста электропоезда.