Опубликовано видео с водителем авто, сбившего мать с ребенком в Москве

Видео с водителем автомобиля, который насмерть сбил женщину с пятилетним сыном на западе Москвы, появилось в Сети. По предварительным данным, шофер, устроивший смертельное ДТП, был пьян и отказался проходить медосвидетельствование.

На кадрах видно, что мужчина еле стоит на ногах и людям приходится поддерживать его, чтобы он не упал. Установлено, что водитель Audi 6 значительно превысил скорость. Погибшие мать с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу. От удара пешеходов отбросило в сторону почти на 100 метров от перехода. После этого иномарка столкнулась с еще одной машиной. По данным KP.RU,, погибшая женщина была беременна.

По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование находится под контролем столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пьяный водитель на высокой скорости сбил 17-летнего подростка. Отмечается, что машина, на которой ехал мужчина, была угнанной.