Следователи допрашивают руководство московского ТЦ после ЧП с трубами

Сотрудники управления СК РФ по Москве приступили к допросу руководства торгового центра «Времена года», где произошел прорыв трубы с горячей водой, сообщили в пресс-службе ведомства. Также специалисты провели обыски в офисных помещениях, вся документация изъята для проверки, говорится в сообщении.

Допрашиваются лица из числа руководства, сотрудники, отвечающие за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, рядовые сотрудники, находившиеся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения, — сообщили в пресс-службе СК.

В результате прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ погибли четыре человека. По информации телеканал «360», они являлись сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ». Еще девять человек были доставлены в больницу с ожогами.

По факту гибели граждан возбуждены уголовные дела. Как уточнили ранее в Следственном комитете, в ТЦ оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Происшествие также прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы выразил соболезнования родным и близким погибших. Все пострадавшие, добавил он, доставлены в больницу, где им оказывает медпомощь.