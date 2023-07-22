Четыре человека погибли в результате ЧП в московском ТЦ «Времена года» «112»: четыре человека погибли при прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четырех погибших при прорыве горячей воды обнаружили спасатели в торговом центре «Времена года» в Москве, сообщает Telegram-канал «112». Ранее канал отмечал, что один человек пропал без вести, до этого он находился в поле зрения спасателей.

По сообщению канала, еще один заблокирован на втором этаже, где находятся холодильники, сотрудники МЧС приступают к его спасению.

Ранее отмечалось, что в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубы с горячей водой, порядка 70 человек получили ожоги. Примерно 20 посетителей были заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка. В администрации ТЦ заявили, что «Времена года» работают в обычном режиме, но на вопрос о прорыве трубы отвечать отказались.

По данным некоторых СМИ, торговый центр был обесточен. Заблокированные люди находились на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой. 50 пострадавших осматривает скорая: у людей ошпарены разные части тела. Три человека госпитализированы в ожоговое отделение.

В декабре в Подмосковье загорелся торговый центр «Мега Химки». Пожару был присвоен четвертый номер сложности, площадь возгорания составила 7 тыс. кв. м. Видео с места событий появилось в Telegram-каналах. На кадрах видно, что огнем была охвачена кровля торгового центра, горение сопровождалось густыми клубами дыма. По словам очевидцев, также были слышны звуки взрывов.