СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек в московском ТЦ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в торговом центре «Времена года» в Москве, сообщили в Главном следственном управлении СК России по столице. По данным ведомства, в ТЦ оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности, а также повлекшие смерть двух или более лиц.

Трубу с горячей водой в московском торговом центре прорвало 22 июля. В настоящий момент сотрудники ведомства осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По словам представителей «Времен года», прорыв трубы произошел в гастрономе «Глобус Гурмэ». Посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. СЕО галереи Лилит Адибекян выразила соболезнования семьям погибших. По ее словам, всем пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщил ранее телеканал «360», все четверо погибших при прорыве трубы являются сотрудниками магазина «Глобус». К торговому центру прибыли несколько бригад скорой помощи. Госпитализированы по меньшей мере девять человек, говорится в публикации.

Как рассказали очевидцы происшествия в московском торговом центре, сигнализации об эвакуации не было. По их словам, многие узнали о прорыве трубы из новостей.